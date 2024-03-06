Кременчужани першими фінішували на бігових змаганнях у Києві

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 130

У Києві відбулися бігові змагання «Переможна весна», в яких взяли участь кременчужани Сергій Кірчик та Ілона Глушко. Про це повідомив Сергій Кірчик на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дистанція забігу була 8 км парком імені Максима Рильського.

Першою фінішувала Ілона Глушко, а другим — Сергій Кірчик.

Нагадаємо, що влітку минулого року Сергій Кірчик організував заплив для усіх охочих на Блакитних озерах під Світловодськом.