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Кременчужани першими фінішували на бігових змаганнях у Києві

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 130

 

Дистанція забігу була 8 км парком імені Максима Рильського

У Києві відбулися бігові змагання «Переможна весна», в яких взяли участь кременчужани Сергій Кірчик та Ілона Глушко. Про це повідомив Сергій Кірчик на своїй сторінці у Фейсбуці.

 

Дистанція забігу була 8 км парком імені Максима Рильського.

Першою фінішувала Ілона Глушко, а другим — Сергій Кірчик.

 

Нагадаємо, що влітку минулого року Сергій Кірчик організував заплив для усіх охочих на Блакитних озерах під Світловодськом.

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Автор: Дарія Згура
Теги: забіг спорт змагання Київ
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