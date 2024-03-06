Учні профільних класів Ferrexpo розпочали знайомство з професіями своїх батьків

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Розпочали з візиту до Єристівського ГЗК, де в. о. гендиректора працює Тарас Зінченко, батько 10-класниці Анни

У рамках спільного проєкту «Старт у професійне майбутнє» залізорудної компанії Ferrexpo та Горішньоплавнівської ЗОШ № 5 учні профільних класів школи розпочали знайомство з професіями своїх батьків, які працюють на гірничозбагачувальних комбінатах Полтавщини. Розпочали з візиту до Єристівського ГЗК, наймолодшого гірничодобувного підприємства Європи, де в. о. генерального директора працює Тарас Зінченко, батько 10-класниці Анни.

Школярі мали змогу не тільки наочно побачити робоче місце очільника підприємства й цікаві об’єкти комбінату — зокрема диспетчерську, що вирізняється сучасним обладнанням та застосуванням новітніх світових технологій, а й дізнатися від нього особисто про його трудовий шлях у Ferrexpo.

А починав свою кар’єру Тарас Зінченко з робітничої професії — помічником машиніста бурової установки на Полтавському ГЗК. Потому очолював спеціалізований цех виробництва вибухових робіт, цех Дніпровського рудоуправління, був директором з організації виробництва та ремонтів ЄГЗК. В.о. генерального директора ЄГЗК працює з червня 2022 року. Він наголосив, що зростання кар’єрними східцями стало можливим завдяки його наполегливості, бажанню осягнути нові горизонти й підтримці досвідчених наставників.

«Головне в житті — здобути якісну освіту, напрацювати потрібні вміння та навички, а ще налаштувати себе наполегливо йти до своєї мети попри будь-які життєві виклики. Й тоді це точно допоможе й заняття до душі обрати, й самореалізуватися», — зазначив наостанок зустрічі Тарас Зінченко й додав, що з юних років знав, що житиме, працюватиме й досягатиме успіху саме в рідному місті.

Проєкт «Старт у професійне майбутнє» реалізується понад вісім років поспіль і передбачає поглиблене вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, екскурсії до гірничозбагачувальних комбінатів та участь у наукових дослідженнях, пов’язаних з гірництвом. У компанії Ferrexpo зазначають: він допомагає старшокласникам визначитися з майбутньою професією і зрозуміти для себе, чи справді вони зможуть реалізуватися саме в гірничо-технічному напрямі, а підприємствам — готувати когорту потенційних професіоналів зі шкільної лави.