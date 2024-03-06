На Кременчуччині поліціянти дістали з водойми 800 метрів сіток з рибою

5-6 березня, під час рейду в межах сіл Горошине — Погребняки — Дем’янівна — Липове Кременчуцького району поліціянти вилучили з водойми браконьєрські сітки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Загалом з водойми вилучили 16 браконьєрських сіток довжиною 800 метрів із рибою.
Заборонені знаряддя лову опечатали та передали для подальшого знищення, а рибу — випустили у природне середовище.
Наразі превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають.
Нагадаємо, що днями, у Горошиному поліціянти затримали браконьєра, який завдав державі збитків на суму понад 849 тисяч гривень. Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі.
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