У травні минає 5 років з дня інавгурації Зеленського — ЦВК пояснила, що буде далі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю Президента України Володимира Зеленського після 20 травня не існує. На думку ЦВК, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення дії воєнного стану. Про це йдеться в офіційній відповіді ЦВК на запит інтернет-видання «Главком».

У відповіді ЦВК посилається на статті 106 та 108 Конституції України та вказує на закладену у Конституції безперервність здійснення влади та виконання президентом повноважень до вступу на посаду наступника. Також наголошується на відсутності підстав щодо передачі президентських функцій до голови Верховної Ради.

ЦВК наголошує, що тему «20 травня» може використовувати Росія для розпалювання розбрату, ворожнечі та підриву довіри до влади всередині країни.

— Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою, – йдеться у відповіді.

У ЦВК нагадують, що з колізіями щодо продовження терміну повноважень стикалися й інші президенти України, зокрема, Кучма та Ющенко. І хоча вони затрималися на посаді президента лише трохи більш як п'ять років, проте це не викликало жодних питань до їхньої легітимності і не спричинило політичних криз, хоча продовження повноважень було не під час воєнного стану.

— Можна зробити висновок, що йдеться не тільки про право, а й про обов’язок президента виконувати свої повноваження, зокрема, після спливу п’ятирічного строку, — цитує видання юриста-конституціоналіста Андрія Магеру.

У виданні також цитують нардепа Андрій Осадчука, який вважає, що «чим активніше ми будемо ставити під сумнів легітимність тієї чи іншої гілки влади, чи органу в Україні, тим більше будемо лити воду на млин московської пропаганди».

Нагадаємо, у лютому 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента. Переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Наприкінці лютого Центр SOCIS провів соціологічного опитування — за його результатами 59,7% опитаних вважають, що до кінця війни вибори проводити не потрібно, а повноваження усіх органів влади можуть бути продовжені до закінчення воєнного стану.