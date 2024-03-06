Кого українці хочуть бачити президентом — опитування показало, що Зеленський другий

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 399 Коментарів: 2

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виграв би президентські вибори у два тури, якби вони проводилися сьогодні. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Центр SOCIS на замовлення видання Цензор.нет провів опитування з приводу того, кого українці хочуть бачити на посаді президента. Його проводили з 22 лютого по 1 березня й опитали 3 000 людей.

Згідно з даними опитування, Валерій Залужний набрав би в першому турі 31,3% голосів виборців, або 41,4% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Друге місце у чинного президента Володимира Зеленського. Його готові підтримати 21,7% опитаних або 23,7% серед тих, хто піде на вибори.

Решта кандидатів порівняно з ними мають невеликий рівень підтримки. Зокрема, за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка готові голосувати 4,8% та 6,4% відповідно, за Дмитра Разумкова — 4,2% (5,6%), за Сергія Притулу — 3,1% (4,1%).

Всі інші ймовірні кандидати мають менше ніж 3% підтримки. Наприклад, очільника ГУР Кирила Буданова на посаді президента хотіли б бачити 2,4% респондентів, лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко — 2,1%.

У другому турі Залужний переміг би Зеленського – 67,5% проти 32,5%, зазначають у SOCIS. При цьому 14,1% респондентів вказали, що не підтримують ні Зеленського, ні Залужного на посаді президента.

Крім того, за даними опитування, якби Валерій Залужний створив свою партію, то на виборах у Верховну Раду її кандидатів підтримали б 46,4% респондентів. Далі йдуть партія Зеленського — 21,1%, партія Порошенка — 7,5%, партія Притули — 7%, партія Разумкова — 6,8%, партія Тимошенко — 3,6%.

При цьому 59,7% опитаних вважають, що до кінця війни вибори проводити не потрібно, а повноваження усіх органів влади мають бути продовжені до закінчення воєнного стану. 24,2% вважають, що потрібно проводити як президентські, так і парламентські вибори.

5,9% висловлюються за проведення тільки парламентських виборів, а 3,2% — за проведення виборів тільки Президента України.

Зауважимо, що проведення цього опитування замовила Центру SOCIS не партія, а видання, в умовах коли вибори в Україні за згодою усіх парламентських фракцій проводити не планують до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента. Переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Водночас 15% опитаних вважають, що вибори варто провести, з яких 4% говорять про можливість призупинення воєнного стану, а 11% — про внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час дії воєнного стану.