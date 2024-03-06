«Україні дісталася воля, Росії дісталося царство», — історик Дмитро Вирський

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з доктором історичних наук, провідним науковим співробітником відділу української історіографії Інституту історії України НАНУ, дослідником проблем української історіографії та ранньомодерної історії України Дмитром Вирським. Про те, чому росіяни не полишають спроб загарбати Україну та що собою символізує географічне розташування України — читайте у матеріалі
Дмитро Вирський — дослідник історичних фактів родом з Кременчука. Чоловік розповідає, що Україна, як завдячує своєму географічному розташуванню, так і «несе хрест» межової землі Європи, держави на кордоні між Європою та Азією.
Історик розповідає, що курс Росії — це курс на побудову закритої тоталітарної держави, Україна ж зовсім інакша за своєю суттю.
Ми поцікавилися в історика, чому росіяни роками не полишають спроб загарбати Україну. Науковець констатує, що подібну войовничість наші сусіди успадкували від Золотої Орди.
Науковець зазначає, що Україна теж взяла історичну спадщину від золотоординців, втім зовсім іншу.
Дмитро Вирський розповідає, що нині українці відстоюють право на існування демократичного, свідомого суспільства, яке готове жити під прапором вільної української держави.
Нагадаємо, про назву міста Кременчук, історичне пояснення його російськомовності, та про те, що б мало стати брендом нашого міста — читайте в інтерв'ю «Кременчуцького Телеграфа»з Дмитром Вирським.
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