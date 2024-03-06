«Україні дісталася воля, Росії дісталося царство», — історик Дмитро Вирський

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«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з доктором історичних наук, провідним науковим співробітником відділу української історіографії Інституту історії України НАНУ, дослідником проблем української історіографії та ранньомодерної історії України Дмитром Вирським. Про те, чому росіяни не полишають спроб загарбати Україну та що собою символізує географічне розташування України — читайте у матеріалі

Дмитро Вирський — дослідник історичних фактів родом з Кременчука. Чоловік розповідає, що Україна, як завдячує своєму географічному розташуванню, так і «несе хрест» межової землі Європи, держави на кордоні між Європою та Азією.

— Це країна на великому кордоні цивілізацій і знаєте, бути на краю іноді боляче, а іноді, цей прикордонний досвіт стає досягненням. Це справді «кує булат». Ті страждання, які були на цьому кордоні, вони породили цікавий народ. Народ, який навіть при тому, що скільки страждав, однак має м'який та веселий характер, — констатує науковець.

Історик розповідає, що курс Росії — це курс на побудову закритої тоталітарної держави, Україна ж зовсім інакша за своєю суттю.

— Україна відкрита до іншого досвіду. У нас нижчий рівень ксенофобії, ніж у світі (ксенофобія — це страх чи ненависть стосовно всього чужого — ред. ). Ми приймали значні міграції, і це також досвід України. У нас є з чого будувати, — каже Дмитро Вирський.

Ми поцікавилися в історика, чому росіяни роками не полишають спроб загарбати Україну. Науковець констатує, що подібну войовничість наші сусіди успадкували від Золотої Орди.

— Росія — це спадкоємець Золотої Орди, і як орда вона й поводиться. Легенда про те, що Чингісхан сказав, що треба дійти до останнього моря — «історична програма», яка спрацьовує у спадкоємців орди. Після того, як Золота Орда розпалася, більше з цих уламків взяла саме Росія, — розповідає пан Вирський.

Науковець зазначає, що Україна теж взяла історичну спадщину від золотоординців, втім зовсім іншу.

— Козацтво теж значною мірою «тюркський феномен». Навіть про життя Чингісхана у 17 столітті татари говорили, «що він жив, як козак». Можна сказати, Україні дісталася воля, Росії дісталося царство. Тому у нас різні підходи навіть до історичної спадщини. Комусь важливо «вєлічіє», нам важлива воля і радість життя. Вони заради того «вєлічія» готові гинути, ми готові гинути заради свободи, — констатує науковець.

Дмитро Вирський розповідає, що нині українці відстоюють право на існування демократичного, свідомого суспільства, яке готове жити під прапором вільної української держави.

— Одна з міфічних ідей росіян, що Україна непотрібна самим українцям. Є така фраза, що українську історію не можна читати без брому (заспокійливого — ред.). Втім, самі українці довели, що брому вони не потребують, — каже історик.

Нагадаємо, про назву міста Кременчук, історичне пояснення його російськомовності, та про те, що б мало стати брендом нашого міста — читайте в інтерв'ю «Кременчуцького Телеграфа»з Дмитром Вирським.