На Кременчуччині зіткнулися легковик та електроскутер

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Вчора, 5 березня, близько 12.30, у Глобиному Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Toyota, яким керувала 26-річна жінка, зіткнувся з електроскутером Fada, яким керував 64-річний чоловік.



Внаслідок ДТП водія електроскутера госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в грудні на Кременчуччині зіткнулися два легковики. Пасажирка одного з автомобілів загинула.