Росія провалила найдорожчу в своїй історії ІПСО під назвою «Майдан-3», але запускає нові

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 514

Російські спецслужби намагалися створити ситуацію, при якій в українському суспільстві поставлять під сумнів легітимність прийняття рішень керівництвом країни після 20 травня, розхитати ситуацію в ЗСУ та завдати воєнної поразки Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», заявив, що РФ планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію (ІПСО).

— Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію «Майдан-3» — вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася, — розповів Кирило Буданов.

За його словами, у рамках цієї ІПСО росіяни спланували створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві, яка б розповсюдилася і на українське військо.

— Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували завдавати воєнної поразки на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії. Але вони не зможуть завдавати поразки, і ця їхня спецоперація вже провалилася, — зазначив Кирило Буданов.

Попередження про нову кремлівську ІПСО

Варто додати, що серед численних ІПСО, які росіяни проводять в українському інформаційному просторі, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив про черговий вкид у соцмережах — списки українських полонених, яких Україна начебто не бажає забирати. Про це йдеться у заяві Координаційного штабу.

У ній зазначається, що опубліковані імена та прізвища належать реальним людям, які перебувають у російському полоні. Проте російська сторона не пропонувала Україні обміняти цих військовополонених.

— Координаційний штаб продовжує перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах, — наголошується у заяві.

Коордштаб наголошує, що Україна має значний обмінний фонд та готова до обміну «всіх на всіх». Проте ворог не зацікавлений у тому, щоби повернути своїх військових додому.

Ворог намагається використовувати сім’ї українців, чиї рідні потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, як важіль впливу на українське суспільство.

— Координаційний штаб наголошує: переговори тривають, нові обміни готуються. Проте для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, українське суспільство має залишатися об’єднаним, не довіряти ворогу та його провокаціям, — йдеться у заяві.

28 тисяч цивільних заручників

За неофіційними даними, Росія окрім військовополонених утримує в ув’язненні близько 28 тисяч цивільних заручників — громадян України.

Серед них журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на форумі «Україна. Рік 2024».

За його словами у світі зараз немає ефективної системи захисту прав людини та запобігання воєнним злочинам. Він не вірить у міжнародні організації, але вірить в допомогу окремих країн — зокрема, Катару та Ватикану.

— Ми досі розмірковуємо про відповідальність РФ та намагаємося переконати наших міжнародних партнерів, що нам треба запустити спеціальний трибунал. Це ми просимо, щоб дії Росії визнали геноцидом, — наголосив Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що міняти цивільних на цивільних Україна не може, бо це забороняє міжнародне гуманітарне право.

— Ми шукаємо нові підходи, — зазначив Дмитро Лубінець.

А в ефірі національного марафону він заявив, що дуже часто українські полонені повертаються з Росії у поганому фізичному та психологічному стані. Також є випадки, коли росіяни закатовували та просто вбивали наших військових в полоні.

Дмитро Лубінець заявив, що має величезні претензії до діяльності Червоного Хреста на території Росії.

— Останнім часом російські військові практикують таке, щоб взагалі не брати в полон — просто впритул розстрілюють і це не зважаючи навіть на деякі домовленості, які у нас були. Це свідчить про те, що РФ не збирається дотримуватися Женевських конвенцій і я, як омбудсмен України вимагаю, щоб МКЧХ це фіксував і про це нарешті публічно говорили , — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства. Про це пише The Washington Post, посилаючись на отримані її журналістами документи.