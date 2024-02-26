Росія провалила найдорожчу в своїй історії ІПСО під назвою «Майдан-3», але запускає нові

Російські спецслужби намагалися створити ситуацію, при якій в українському суспільстві поставлять під сумнів легітимність прийняття рішень керівництвом країни після 20 травня, розхитати ситуацію в ЗСУ та завдати воєнної поразки Україні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», заявив, що РФ планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію (ІПСО).
За його словами, у рамках цієї ІПСО росіяни спланували створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві, яка б розповсюдилася і на українське військо.
Варто додати, що серед численних ІПСО, які росіяни проводять в українському інформаційному просторі, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив про черговий вкид у соцмережах — списки українських полонених, яких Україна начебто не бажає забирати. Про це йдеться у заяві Координаційного штабу.
У ній зазначається, що опубліковані імена та прізвища належать реальним людям, які перебувають у російському полоні. Проте російська сторона не пропонувала Україні обміняти цих військовополонених.
Коордштаб наголошує, що Україна має значний обмінний фонд та готова до обміну «всіх на всіх». Проте ворог не зацікавлений у тому, щоби повернути своїх військових додому.
Ворог намагається використовувати сім’ї українців, чиї рідні потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, як важіль впливу на українське суспільство.
За неофіційними даними, Росія окрім військовополонених утримує в ув’язненні близько 28 тисяч цивільних заручників — громадян України.
Серед них журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на форумі «Україна. Рік 2024».
За його словами у світі зараз немає ефективної системи захисту прав людини та запобігання воєнним злочинам. Він не вірить у міжнародні організації, але вірить в допомогу окремих країн — зокрема, Катару та Ватикану.
Він зауважив, що міняти цивільних на цивільних Україна не може, бо це забороняє міжнародне гуманітарне право.
А в ефірі національного марафону він заявив, що дуже часто українські полонені повертаються з Росії у поганому фізичному та психологічному стані. Також є випадки, коли росіяни закатовували та просто вбивали наших військових в полоні.
Дмитро Лубінець заявив, що має величезні претензії до діяльності Червоного Хреста на території Росії.
Нагадаємо, Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію керівництва держави, командування ЗСУ та розкол українського суспільства. Про це пише The Washington Post, посилаючись на отримані її журналістами документи.
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