Соціально відповідальний бізнес передав бойовим підрозділам ЗСУ через Кременчуцький РТЦК 5 пікапів

Нещодавно представники соціально відповідального бізнесу передали бойовим підрозділам через Кременчуцький районний ТЦК та СП пʼять пікапів — позашляховиків.
По це повідомили на сторінці Кременчуцького РТЦК у Фейсбук.
Під час передачі позашляховиків був присутній заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін.
Сьогодні ж на Телеграм-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна також повідомили про передачу 5 пікапів-позашляховиків, без зазначення кому та через кого були передані ці автівки.
— Продовжуємо підтримувати наших оборонців. Із соціально відповідальним бізнесом передали бойовим підрозділам ще п’ять пікапів. Це позашляховики відомих світових брендів, які вже добре себе зарекомендували.
Розуміємо, машини на передовій — розхідний матеріал. Транспорт конче необхідний для виконання бойових завдань. Тому постійно на зв’язку з нашими захисниками. Максимально дослухаємося до їхніх потреб і реагуємо. Дякую усім, хто допомагає нашим військовим. Слава Україні! — написав Філіп Пронін.
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