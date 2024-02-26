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Кременчук, Допомога військовим

Соціально відповідальний бізнес передав бойовим підрозділам ЗСУ через Кременчуцький РТЦК 5 пікапів

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 231

 

Ці автівки рятують життя наших захисників на фронті

Нещодавно представники соціально відповідального бізнесу передали бойовим підрозділам через Кременчуцький районний ТЦК та СП пʼять пікапів — позашляховиків.

По це повідомили на сторінці Кременчуцького РТЦК у Фейсбук.

— Машини на фронті — розхідний матеріал! Людське життя значно важливіше! Така машина рятує десятки життів наших військовослужбовців, тому запевняємо, що позашляховики стануть на допомогу українським захисникам на найбільш «гарячих» ділянках фронту, — наголосив начальник Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

Під час передачі позашляховиків був присутній заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін.

— Бізнес України кожного дня працює для наближення нашої перемоги над російськими загарбниками! Разом до перемоги! — зазначають у Кременчуцькому РТЦК.

  

Сьогодні ж на Телеграм-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна також повідомили про передачу 5 пікапів-позашляховиків, без зазначення кому та через кого були передані ці автівки.

— Продовжуємо підтримувати наших оборонців. Із соціально відповідальним бізнесом передали бойовим підрозділам ще п’ять пікапів. Це позашляховики відомих світових брендів, які вже добре себе зарекомендували.

Розуміємо, машини на передовій — розхідний матеріал. Транспорт конче необхідний для виконання бойових завдань. Тому постійно на зв’язку з нашими захисниками. Максимально дослухаємося до їхніх потреб і реагуємо. Дякую усім, хто допомагає нашим військовим. Слава Україні! — написав Філіп Пронін.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцький РТЦК
Теги: Кременчук допомога військовим
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