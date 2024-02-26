Соціально відповідальний бізнес передав бойовим підрозділам ЗСУ через Кременчуцький РТЦК 5 пікапів

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 231

Ці автівки рятують життя наших захисників на фронті

Нещодавно представники соціально відповідального бізнесу передали бойовим підрозділам через Кременчуцький районний ТЦК та СП пʼять пікапів — позашляховиків.

По це повідомили на сторінці Кременчуцького РТЦК у Фейсбук.

— Машини на фронті — розхідний матеріал! Людське життя значно важливіше! Така машина рятує десятки життів наших військовослужбовців, тому запевняємо, що позашляховики стануть на допомогу українським захисникам на найбільш «гарячих» ділянках фронту, — наголосив начальник Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

Під час передачі позашляховиків був присутній заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін.

— Бізнес України кожного дня працює для наближення нашої перемоги над російськими загарбниками! Разом до перемоги! — зазначають у Кременчуцькому РТЦК.

Сьогодні ж на Телеграм-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна також повідомили про передачу 5 пікапів-позашляховиків, без зазначення кому та через кого були передані ці автівки.