У судді Полтави чоловік отримав двадцять восьмий вирок за своє життя

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 458

Крадій поцупив каву, ножі та вуличний світильник, за що отримав вирок у судді. Перше покарання йому винесли у 1996 році.

21 лютого Київський районний суд міста Полтава виніс вирок чоловіку, який протягом 2023 року обкрадав магазини Полтави. Спочатку крадій поцупив дві пачки кави з продуктового магазину на суму 717 гривень, згодом, з іншого магазину, вкрав вуличний світильник на сонячній панелі. Вартість останнього понад 2 тисячі 200 гривень. Ще з одного магазину чоловік виніс, не розрахувавшись, три кухонні ножі, йдеться у реєстрі судових рішень. Київський районний суд міста Полтава встановив, що дана справа стала для чоловіка двадцять восьмою.

Перший вирок через крадіжку чоловік отримав у 1996 році Октябрським судом міста Полтава. Тоді за крадіжку його покарали позбавленням волі на один рік. Ще двадцять шість вироків чоловік отримував з 1999 року по 2021.

Двадцять восьме судове рішення, яке крадій отримав останнім, тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років та один місяць. Також чоловіка зобов'язали виплатити 357 гривень матеріальної шкоди одному з магазинів Полтави.

Свій двадцять восьмий вирок чоловік може оскаржити у судді, поки він таким правом не скористався.

Нагадаємо, 25 лютого у місті Зіньків місцевий мешканець викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто.