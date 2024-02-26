У Полтаві чоловік напав на продавчиню магазину — прокуратура

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 427

Увечері 21 лютого у Полтаві невідомий чоловік напав на продавчиню одного з місцевих магазинів. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Згодом правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився 37-річний мешканець Полтавського району.

Чоловіку повідомили про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Зараз нападник перебуває під вартою.

Правоохоронці продовжують вести розслідування у справі.

Нагадаємо, учора у Кременчуці між жінкою та підлітками виник конфлікт, який завершився бійкою.







