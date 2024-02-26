Учора у Кременчуці між жінкою та підлітками виник конфлікт — дійшло до бійки

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Учора, 25 лютого, близько 17.15 У Кременчуці по вулиці Шевченка поблизу приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» і «Кременчуцького Телеграфа» сталася сутичка між жінкою та підлітками. Факт інциденту зафіксувала камера відеоспостереження, що знаходиться на будівлі.

Як видно з камери спостереження, двоє підлітків на велосипедах, імовірно, зачепили пса жінки, з яким та йшла по вулиці. Жінка зробила хлопцям зауваження, ті зупинилися та відповіли їй. Після цього жінка почала штурхати одного з хлопців та смикати за рюкзак на спині.

Далі хлопці сіли на велосипеди та поїхали. Але у цей час один з них під час руху зачепив жінку — вона вдарилася об стіну будинку та розбила голову.