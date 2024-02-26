Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» завершує підписання договору на ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа. Запорізька компанія «Авто-М» перемогла на аукціоні і згідно з умовами угоди має завершити роботи до кінця 2024 року. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Вартість робіт складає понад 19 млн гривень. Учасниками аукціону на ремонт кременчуцького колектора стали дві компанії — запорізька «Авто-М» та київська ТОВ «Авангард Буд Проект». Додамо, що у 2022 та 2023 роках ці фірми брали участь у кількох каналізаційних ремонтах в Полтаві — двічі перемагала компанія з Запоріжжя.
За даними Youconrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-М» з Запоріжжя фігурувало у кількох кримінальних справах, зокрема у тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору на території міста Дніпро. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.
Зазначимо, що ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа триває з кінця 2022 року. Кошти на виконання робіт виділили з міського та обласного бюджетів. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, вартість робіт тоді була двічі більшою, у порівнянні з тендером на понад 19 млн грн. Мер тоді наголосив, що з переможцями аукціону є певні проблеми на кшталт відсутності досвіду або певної техніки і додав, що «Кременчукводоканал» за меншу суму самостійно міг би впоратись, якби мав відповідне обладнання.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав запити КП «Кременчукводоканал» та департаменту житлово-комунального господарства, аби дізнатись, хто виконував ремонт колектора до лютого 2024 року та скільки загалом на роботи було виділено та витрачено коштів, але на момент публікації відповідей немає.
Як зазначило КП «Кременчукводоканал» у відповіді на запит, з 2023 року ремонтом займалося київське ТОВ «Авангард Буд Проект». Гроші на ремонт з 2023 року ані з обласного, ані з міського бюджетів не виділялись.
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