Ремонт колектора: «Кременчукводоканал» планує укласти договір з фірмою з кримінальним минулим (доповнено)

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Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» завершує підписання договору на ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа. Запорізька компанія «Авто-М» перемогла на аукціоні і згідно з умовами угоди має завершити роботи до кінця 2024 року. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт складає понад 19 млн гривень. Учасниками аукціону на ремонт кременчуцького колектора стали дві компанії — запорізька «Авто-М» та київська ТОВ «Авангард Буд Проект». Додамо, що у 2022 та 2023 роках ці фірми брали участь у кількох каналізаційних ремонтах в Полтаві — двічі перемагала компанія з Запоріжжя.

За даними Youconrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-М» з Запоріжжя фігурувало у кількох кримінальних справах, зокрема у тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору на території міста Дніпро. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.

Зазначимо, що ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа триває з кінця 2022 року. Кошти на виконання робіт виділили з міського та обласного бюджетів. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, вартість робіт тоді була двічі більшою, у порівнянні з тендером на понад 19 млн грн. Мер тоді наголосив, що з переможцями аукціону є певні проблеми на кшталт відсутності досвіду або певної техніки і додав, що «Кременчукводоканал» за меншу суму самостійно міг би впоратись, якби мав відповідне обладнання.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав запити КП «Кременчукводоканал» та департаменту житлово-комунального господарства, аби дізнатись, хто виконував ремонт колектора до лютого 2024 року та скільки загалом на роботи було виділено та витрачено коштів, але на момент публікації відповідей немає.

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Як зазначило КП «Кременчукводоканал» у відповіді на запит, з 2023 року ремонтом займалося київське ТОВ «Авангард Буд Проект». Гроші на ремонт з 2023 року ані з обласного, ані з міського бюджетів не виділялись.