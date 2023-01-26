На вулиці Юрія Руфа завершують ремонт каналізаційного колектора: що вже зробили

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 343

На вулиці Юрія Руфа завершують ремонт найбільш проблемної ділянки самопливного каналізаційного колектора, довжина якого 1650 м. Про це інформує мерія.

Ремонт тривав вже кілька місяців, рух вулицею закрили до 28 лютого. Колектор визнали аварійним з 2010 року через постійні підтопи та провалля ґрунту. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів. Їх планують провести у три етапи.

Розпочали роботи з найбільш складної ділянки від вулиці Салганної до станції перекачки №1. Її довжина складає 180 метрів. Ремонт ускладнювався тим, що глибина залягання трубопроводу на цій ділянці складає майже 7,5 метрів, ґрунтові води підходять дуже високо. Тому доводиться докладати багато зусиль, щоб понизити їх та забезпечити якісний ремонт колектора.

Щоб максимально зберегти елементи благоустрою (адже траса колектора приходить по забудованій території, і земляні роботи призвели б до значних руйнацій), використовують комбінований метод прокладання труби та нову технологію – горизонтально направлене буріння.

Великою перешкодою під час проведення ремонтних робіт були й постійні відключення електроенергії, адже система водопониження без світла не працювала і котловани затоплювало водою. У таких умовах неможливо виконувати роботи на глибині, але працівникам КП «Кременчукводоканал» та підрядної організації вдалося забезпечили подачу електроенергії за допомогою генератора.

Наразі виконуються роботи зі зворотної засипки котловану на вулиці Юрія Руфа, її проводять пошарово, з використанням технології з ущільнення ґрунту, але каналізаційні стоки на цій ділянці вже йдуть по новій комунікації.

На території насосної станції СП1 влаштували фундаменту основу для будівництва двох нових колодязів. Ці роботи планують виконати до кінця січня. Паралельно працюють на наступній ділянці колектора в районі вулиці Європейської. Роботи триватимуть до повної його заміни.

Нагадаємо, на ремонт доріг Кременчука мріють витратити 747 млн гривень, зокрема на капремонт вулиці Юрія Руфа – 37,5 млн гривень.