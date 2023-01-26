Кременчужан кличуть на благодійний рок-концерт у пабі

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 5

28 січня о 18.00 у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна». Він пройде у пабі Rocker Concert Pub на вулиці Вадима Пугачова, 14б за підтримки гуртів «Синдром Котара» (Alternative/Horror Punk, м. Кременчук) та SHOGUN (cover Metallica, м. Кривий Ріг).

Традиційно відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Вхід – 150 грн; кошти, зібрані на заході, підуть на підтримку ЗСУ (-організаційні).

Контакти для довідок: (097) 086 9072 та events@rockerconcertpub.com.

Під час проведення заходу у разі повітряної тривоги поряд наявне бомбосховище. У разі відключення світла – генератор і, звичайно, акустика.