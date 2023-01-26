26 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 в середньому 450 МВт. Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Для порівняння 26 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

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За повідомленням Полтаваобленерго, з 9.10 за розпорядженням «Укренерго» у Полтавській області ввели в дію спеціальний графік аварійних відключень електроенергії.

Нині відсутнє електропостачання у Нагірній частини та на Третьому Занасипі.

Також по Полтавщині застосовано превентивні відключення, з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу.

Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцький район відключені частково.