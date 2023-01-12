На ремонт доріг Кременчука мріють витратити 747 млн гривень

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Цього року міська влада Кременчука має намір витратити майже 273 млн гривень на ремонти доріг: це капремонт частин шести вулиць та реконструкція двох ділянок. Значну частину коштів згідно з прийнятою Програмою розвитку дорожньо-мостового господарства планують витратити на утримання мережі та поточні ремонти доріг. Однак коштів на плани влади навряд чи вистачить, адже на вказані заходи у бюджеті на поточний рік передбачено лише 92 млн гривень

Щоб виконати поточний, капітальний ремонт та реконструкцію доріг та утримувати тротуари та проїзди у нормальному стані, Кременчуку потрібно витратити 747 млн гривень за п'ять років.

Про це свідчить Програма розвитку дорожньо-мостового господарства Кременчуцької громади на 2023-2027 роки, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради наприкінці минулого року. Розробники та виконавці програми - департамент житлово-комунального

господарства та КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління».

Програма передбачає розвиток мережі автодоріг, будівництво і реконструкцію нових, а також капремонт існуючого дорожнього покриття, мережі зливової каналізації та облаштування під’їздів та доріг у приватному секторі міста.

Так, на реалізацію цієї програми по роках передбачені такі суми:

2023 — 272,8 млн гривень;

2024 — 158,4 млн гривень;

2025 — 116,8 млн гривень;

2026 — 91 млн гривень;

2027 — 107,8 млн гривень.

Як бачимо, найбільші витрати заплановані на поточний рік. У планах — капітальний ремонт 6 вулиць, точніше, частин вулиць: вул. Юрія Руфа (колишня назва - Леонова), проспект Свободи (в районі вулиць Героїв УПА та Вадима Пугачова), Віри Холодної (колишня назва - Рокосовського), Єднання України (колишня назва - Маяковського), Вільної України. Також запланований капітальний ремонт тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, адреси яких не вказані.

Мають намір реконструювати у 2023 році перехрестя проспекту Свободи та Вадима Пугачова, а також ділянку вулиці Віри Холодної. На вулиці Кооперативній вирішили реконструювати зливову каналізацію, розташовану в районі житлових будинків.

Щодо поточних ремонтів — гроші планують витратити на ремонт проїжджої частини Крюківського мосту та інші поточні ремонти й утримання вулично-шляхової мережі. На останній захід, до речі, піде більше коштів, ніж на реконструкцію чи капремонт кожної вулиці.

Детальніше дивіться у таблиці.

1 Капремонт вулиці Юрія Руфа (1670 м)

37,5 млн гривень 2 Капремонт проспекту Свободи на ділянці від вулиці Вадима Пугачова до вулиці Героїв УПА (S=8250 кв. метрів) 19,8 млн гривень 3 Капремонт вулиці Віри Холодної від вулиці Великокохнівської до перехрестя з вулицею Олексія Древаля 20 млн гривень 4 Капремонт вулиці Кагамлицької 21 млн гривень 5 Капремонт вулиці Єднання України 16,6 млн гривень 6 Капремонт вулиці Вільної України 15, млн гривень 7 Капремонт тротуарів 5 млн гривень 8 Капремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів 15 млн гривень 9 Реконструкція перехрестя проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова (S=15000 кв. метрів) 20 млн гривень 10 Реконструкція ділянки дороги на вулиці Віри Холодної від будинку №62 до вулиці Героїв України (710 м) 13,6 млн гривень 11 Будівництво зливової каналізації закритого типу в районі житлових будинків №114-126 на вулиці Кооперативній 9 млн гривень 12 Проєктні роботи та будівництво об'єктів вулично-шляхової мережі міста 300 тис. гривень 13 Поточний ремонт проїзної частини мосту через р. Дніпро 5 млн гривень 14 Послуги з благоустрою Кременчуцької громади (поточний ремонт та утримання вулично-шляхової мережі, внутрішньоквартальних проходів та проїздів) 75 млн гривень

На наступні роки Програма передбачає капремонти та реконструкції вулиць та їх частин: Соборної, Київської, Миколи Кучми, Залізничної, Новосхідної, проїзду Галузевого, Мічуріна, Житлобудівної та інших.

Зазначимо, що вказана Програма — це декларативний документ, який відображає потреби міста у зазначених роботах. Виконувати ремонти доріг будуть виходячи з наявності фінансування. Очевидно, що всі заходи у 2023 році виконати не вдасться, адже в бюджеті міста на 2023 рік на утримання та ремонт доріг передбачили тільки 92 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці літа минулого року міська влада відзвітувала про те, на яких вулицях виконали ремонти. Тоді повідомляли, що над цим у місті працювали 4 бригади ремонтників і 20 одиниць техніки.

Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 15 млн гривень на ремонт та утримання міських доріг, однак де саме проводили ремонти — не вказано.