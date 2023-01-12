Полтавщина увійшла до трійки областей, де найбільше працевлаштувалися медики-переселенці

Полтавщина увійшла до трійки регіонів України, де найбільше медиків-переселенців знайшли роботу за фахом. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
У нашій області працевлаштувалися 310 фахівців у сфері охорони здоров’я.
За інформацією МОЗ, загалом у країні змінили місце роботи 4 332 внутрішньо переміщені медпрацівники.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер