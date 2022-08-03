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Стало відомо, які дороги відремонтували у Кременчуці за 7 місяців

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 295

Роботи проводяться майже щодня

Над кременчуцькими дорогами працюють 4 бригади ремонтників і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

З початку року відремонтували дороги на таких вулицях:

  • Київська;
  • Миру;
  • Гвардійська;
  • Вадима Пугачова;
  • Олександра Халаменюка;
  • Олексія Древаля;
  • Харківська;
  • Велика набережна;
  • Театральна;
  • Залізнична;
  • Чкалова;
  • Володимира Великого;
  • Воїнів-інтернаціоналістів;
  • Республіканська;
  • Макаренка;
  • Генерала Манагарова;
  • Космічна;
  • Гійома Боплана;
  • Кооперативна;
  • проїзд Андрія Ізюмова;
  • проїзд Ярославського;
  • проїзд 40-років ДАЇ;
  • проспект Свободи;
  • проспект Полтавський;
  • набережна Лейтенанта Дніпрова;
  • провулок Героїв Бреста.

На сьогодні роботи продовжуються на:

  • Свіштовській;
  • Нєкрасова;
  • Шевченка;
  • Богдана Хмельницького;
  • проспекті Лесі Українки;
  • проспекті Свободи.

Окрім асфальтових доріг, кременчуцькі шляховики провели грейдерування і профілювання ґрунтових доріг на площі понад 40 тис. квадратних метрів. Для ремонту ґрунтових доріг, зокрема, використовуються відходи, що утворюються під час зняття старого асфальтового покриття.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ремонт доріг
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