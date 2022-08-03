Стало відомо, які дороги відремонтували у Кременчуці за 7 місяців

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 295

Над кременчуцькими дорогами працюють 4 бригади ремонтників і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

З початку року відремонтували дороги на таких вулицях:

Київська;

Миру;

Гвардійська;

Вадима Пугачова;

Олександра Халаменюка;

Олексія Древаля;

Харківська;

Велика набережна;

Театральна;

Залізнична;

Чкалова;

Володимира Великого;

Воїнів-інтернаціоналістів;

Республіканська;

Макаренка;

Генерала Манагарова;

Космічна;

Гійома Боплана;

Кооперативна;

проїзд Андрія Ізюмова;

проїзд Ярославського;

проїзд 40-років ДАЇ;

проспект Свободи;

проспект Полтавський;

набережна Лейтенанта Дніпрова;

провулок Героїв Бреста.

На сьогодні роботи продовжуються на:

Свіштовській;

Нєкрасова;

Шевченка;

Богдана Хмельницького;

проспекті Лесі Українки;

проспекті Свободи.

Окрім асфальтових доріг, кременчуцькі шляховики провели грейдерування і профілювання ґрунтових доріг на площі понад 40 тис. квадратних метрів. Для ремонту ґрунтових доріг, зокрема, використовуються відходи, що утворюються під час зняття старого асфальтового покриття.