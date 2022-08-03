Стало відомо, які дороги відремонтували у Кременчуці за 7 місяців

Роботи проводяться майже щодня
Над кременчуцькими дорогами працюють 4 бригади ремонтників і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
З початку року відремонтували дороги на таких вулицях:
На сьогодні роботи продовжуються на:
Окрім асфальтових доріг, кременчуцькі шляховики провели грейдерування і профілювання ґрунтових доріг на площі понад 40 тис. квадратних метрів. Для ремонту ґрунтових доріг, зокрема, використовуються відходи, що утворюються під час зняття старого асфальтового покриття.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер