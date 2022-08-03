У Кременчуці на годину подовжили роботу громадського транспорту

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У Кременчуці на одну годину подовжили роботу громадського транспорту. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради. Рішення ухвалили у зв’язку із зменшенням комендантської години – з 22.00-5.00 до 23.00-5.00.

З кінцевої зупинки Молодіжного останній тролейбус від’їжджатиме тепер за розкладом о 22.03, а з кінцевої зупинки «Річковий вокзал» в напрямку депо — о 22.33.

У мерії зазначають, що щодня, окрім вихідних, на маршрути міста виходить 48 комунальних тролейбусів і до 9 комунальних автобусів, а також до 120 приватних маршруток. У комунальному транспорті збережені пільги для всіх категорій пільговиків.