У Кременчуці на годину подовжили роботу громадського транспорту

У Кременчуці на одну годину подовжили роботу громадського транспорту. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради. Рішення ухвалили у зв’язку із зменшенням комендантської години – з 22.00-5.00 до 23.00-5.00.
З кінцевої зупинки Молодіжного останній тролейбус від’їжджатиме тепер за розкладом о 22.03, а з кінцевої зупинки «Річковий вокзал» в напрямку депо — о 22.33.
У мерії зазначають, що щодня, окрім вихідних, на маршрути міста виходить 48 комунальних тролейбусів і до 9 комунальних автобусів, а також до 120 приватних маршруток. У комунальному транспорті збережені пільги для всіх категорій пільговиків.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер