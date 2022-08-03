У Кременчуці у 24-річного хлопця виявили ковід

2 серпня в місті зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
За інформацією мерії, захворів хлопець віком 24 роки, який перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходяться два пацієнти. Випадків смерті від ускладнень ковіду за останню добу не було.
Загалом у Кременчуці налічують 24 134 хворих, одужало 23 408, померло 721.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер