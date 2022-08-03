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Кременчук

«Вовк» став до строю: передали автівку у підрозділ загиблого воїна з Кременчука

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 459

Автомобіль тепер допомагатиме побратимам Ігоря

Кременчуцькі волонтери передали автомобіль на передову. На замовлення ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» машину планували передати кременчужанину з позивним «Вовк» - заступнику командира одного з бойових підрозділів, майору Ігорю Пугачу. Про це повіддомили у фейсбуці на сторінці Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО. 

- На жаль, доля вирішила інакше… Ігор загинув. Але цілі, мета, ідеї наших хлопців не вмирають. На місця тих, хто загинув, стають інші захисники і... машини. Opel придбаний і поїхав на передову завдяки людині широченної душі і справжньому патріоту Виктору Гайченку. На його рахунку вже тепловізор, крутий професійний ноут, а тепер і позашляховик. Це не враховуючи кілометри плівки для облаштування позицій та багато чого іншого – продуктів харчування, цигарок тощо, - йдеться в повідомленні.
 
Нового бійця вже зустріли у підрозділі. Йому зроблять бойовий розкрас, обмундирують, дадуть зброю – і до виконання бойових завдань.
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Автор: Альона Душенко
Теги: автомобіль
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