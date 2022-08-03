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Ціни на оренду житла на Полтавщині зросли найбільше у порівнянні з іншими регіонами 

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 589

 Вартість оренди збільшилась утричі

Полтавщина виявились найбільш цікавим регіоном для внутрішніх переселенців після Закарпаття. За даними порталу нерухомості ЛУН, рекорди ставлять Закарпатська область  +455%, Полтавська +364% та Тернопільська +334% порівняно з осінню 2021 року.

У нашій області вартість оренди зросла на 307%. Це - найвищий показник в Україні. Детальніше - в інфографіці.

 

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», за даними місцевих агентств нерухомості, ринок оренди житла під час війни зріс удвічі. У місті зафіксували   небачений стрибок цін на оренду. Квартири, які раніше здавали по 3 тисячі - здають за 6, які коштували 10 тисяч гривень - зараз усі 18. У той же час ринок продажу житла завмер. 

Детальніше: Як вплинула війна на ринок нерухомості у Кременчуці

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Автор: Олеся Данилова
Теги: нерухомість оренда житло переселенці
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