Ціни на оренду житла на Полтавщині зросли найбільше у порівнянні з іншими регіонами

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 589

Полтавщина виявились найбільш цікавим регіоном для внутрішніх переселенців після Закарпаття. За даними порталу нерухомості ЛУН, рекорди ставлять Закарпатська область +455%, Полтавська +364% та Тернопільська +334% порівняно з осінню 2021 року.

У нашій області вартість оренди зросла на 307%. Це - найвищий показник в Україні. Детальніше - в інфографіці.

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», за даними місцевих агентств нерухомості, ринок оренди житла під час війни зріс удвічі. У місті зафіксували небачений стрибок цін на оренду. Квартири, які раніше здавали по 3 тисячі - здають за 6, які коштували 10 тисяч гривень - зараз усі 18. У той же час ринок продажу житла завмер.

Детальніше: Як вплинула війна на ринок нерухомості у Кременчуці