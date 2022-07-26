Як вплинула війна на ринок нерухомості у Кременчуці

Ринок оренди житла під час війни зріс удвічі. Це пов'язано із тим, що до нашого міста приїхало багато переселенців. Деякі експерти сподівались, що завдяки переселенцям оживе і ринок продажу житла, проте цього не сталось. Всі зайняли «вичікувальну» позицію. В результаті вторинний ринок продажу майже повністю зупинився, а забудовники готові йти на поступки покупцям, аби продати вже збудоване житло.
Сайти оголошень заповнені об’явами про продаж нерухомості. Ціни на вторинне житло - на будь-який «смак»: від найпростіших «хрущовок», придатних до житла, - до квартир із дизайнерським ремонтом. Ціни на вторинці - від 10-11 тис. доларів до 180-250 тис. доларів.
Олена Куроп’ятник говорить, що якщо ринок оренди житла виріс удвічі, то ринок продажу вторинного житла - завмер. Купують житло дуже рідко, надія, що переселенці з Харкова мають намір залишитись жити тут, не підтвердилась - мешканці Харкова не стоять у черзі за нашою нерухомістю. Є випадки, коли купують дешеві квартири, щоб не платити оренду. Але в цілому операцій з нерухомістю проводиться вкрай замало. Купують квартири і мешканці нашого міста, бо ціни вже знизились на 10-15%, від цін до війни.
Олена Куроп’ятник прогнозує, що продаж на вторинному ринку «прийде до тями» не скоро.
Сколько стоит ваша квартира в Кременчуге
У той же час будівельний ринок у Кременчуці - працює. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Дмитро Кравченко, усі будівельні фірми міста, що тимчасово припиняли роботу на початку великомасштабної війни, знову працюють.
Справа в тому, що гіпс виробляли у Соледарі та Бахмуті, заводи з виробництва зруйнували російські окупанти.
Дмитро Кравченко агітує кременчужан купувати житло у новобудовах. Каже, нині вдалий момент, бо можна купити житло за довоєнними цінами. Із забудовниками можна навіть про знижку домовитись. Та й переваги нового житла очевидні, адже переважна більшість здається із автономним опаленням.
За даними віце-мера, на сьогодні у Кременчуці будується 6 будинків. Більше 10 відносно нещодавно введені в експлуатацію, і в них можна придбати квартири. Ціна за квадратний метр, за даними мерії, стартує від 19 тисяч.
На сайтах оголошень ми знайшли пропозиції продажу квартир у новобудовах. Ціни стартують від 1,2-1,3 млн гривень.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер