Як вплинула війна на ринок нерухомості у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 448

Ринок оренди житла під час війни зріс удвічі. Це пов'язано із тим, що до нашого міста приїхало багато переселенців. Деякі експерти сподівались, що завдяки переселенцям оживе і ринок продажу житла, проте цього не сталось. Всі зайняли «вичікувальну» позицію. В результаті вторинний ринок продажу майже повністю зупинився, а забудовники готові йти на поступки покупцям, аби продати вже збудоване житло.

Сайти оголошень заповнені об’явами про продаж нерухомості. Ціни на вторинне житло - на будь-який «смак»: від найпростіших «хрущовок», придатних до житла, - до квартир із дизайнерським ремонтом. Ціни на вторинці - від 10-11 тис. доларів до 180-250 тис. доларів.

- Пропозиція значно перевищує попит, - розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» директорка агентства нерухомості «Світ Нерухомості» Олена Куроп’ятник. - Це пов'язано із кількома факторами. Від початку великої війни до кінця травня не працювали державні реєстри нерухомості - операції з продажу не проводились. Другий фактор - страх людей вкладати гроші, адже нині - війна, і ніхто не застрахований від прильотів. Третій чинник - це курс долара, який минулого тижня подорожчав до 36-39 гривень.

Олена Куроп’ятник говорить, що якщо ринок оренди житла виріс удвічі, то ринок продажу вторинного житла - завмер. Купують житло дуже рідко, надія, що переселенці з Харкова мають намір залишитись жити тут, не підтвердилась - мешканці Харкова не стоять у черзі за нашою нерухомістю. Є випадки, коли купують дешеві квартири, щоб не платити оренду. Але в цілому операцій з нерухомістю проводиться вкрай замало. Купують квартири і мешканці нашого міста, бо ціни вже знизились на 10-15%, від цін до війни.

- Зараз ми спостерігаємо невеликий відтік переселенців з Кременчука. Люди, які мають певні заощадження, переїздять до Києва або за кордон. У столиці звільнилось багато квартир, вартість оренди впала, - розповідає рієлторка. - Адже в Кременчуці ми зафіксували небачений стрибок цін на оренду. Квартири, які раніше здавали по 3 тисячі - здають за 6, які коштували 10 тисяч гривень - зараз усі 18. Тому дехто вважає за доцільне орендувати житло у більш розвинених містах, де є робота та більш ймовірно - буде з опаленням.

Олена Куроп’ятник прогнозує, що продаж на вторинному ринку «прийде до тями» не скоро.

- Думаю, ми на початку «падіння» цін на нерухомість, - зазначила вона.

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Ринок новобудов

У той же час будівельний ринок у Кременчуці - працює. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Дмитро Кравченко, усі будівельні фірми міста, що тимчасово припиняли роботу на початку великомасштабної війни, знову працюють.

- Я вдячний будівельникам, що вони попри війну та кризу працюють. Вони наповнюють бюджет та платять зарплату кременчужанам, - каже Дмитро Кравченко. - Звичайно, вони стикаються із труднощами: це відтік працівників та значне подорожчання будівельних матеріалів. Ви просто уявіть, що раніше мішок гіпсової суміші коштував близько 100 гривень, зараз - до 300. Звичайно, вартість матеріалів впливатиме на кінцеву ціну квадратного метра житла.

Справа в тому, що гіпс виробляли у Соледарі та Бахмуті, заводи з виробництва зруйнували російські окупанти.

Дмитро Кравченко агітує кременчужан купувати житло у новобудовах. Каже, нині вдалий момент, бо можна купити житло за довоєнними цінами. Із забудовниками можна навіть про знижку домовитись. Та й переваги нового житла очевидні, адже переважна більшість здається із автономним опаленням.

За даними віце-мера, на сьогодні у Кременчуці будується 6 будинків. Більше 10 відносно нещодавно введені в експлуатацію, і в них можна придбати квартири. Ціна за квадратний метр, за даними мерії, стартує від 19 тисяч.

На сайтах оголошень ми знайшли пропозиції продажу квартир у новобудовах. Ціни стартують від 1,2-1,3 млн гривень.