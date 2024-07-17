На Полтавщині синоптики прогнозують грози, град і сильний вітер

Вдень 18 липня у Полтавській області очікується гроза, шквал 15-20 м/с, місцями град. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.