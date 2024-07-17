Ситауція зі світлом має покращитися: в Україні достроково завершили плановий ремонт атомного енергоблока

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 415

Після підключення енергоблока до системи додалося 1000 МВт потужностей

В Україні достроково завершили плановий ремонт атомного енергоблока. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

За словами спеціалістів Міненерго, після підключення енергоблока до мережі має додатися 1000 МВт потужностей.

— Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період, — коментують у міністерстві.

Як зазначають енергетики, нині атомна генерація є основою енергетичної стабільності та незалежності України. Вона покриває понад половину енергоспоживання. До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території знаходяться лише 9 блоків. Інші 6 блоків розташовані на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.