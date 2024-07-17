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Нардепи підняли зарплати своїм помічникам: рішення Ради

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 400 Коментарів: 1

Законопроєкт підтримали також кременчуцькі народні депутати — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан

16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11384, що стосується підвищення оплати праці помічників народних депутатів України. За це проголосували 264 депутати. Про це стало відомо з сайту ВР. 

Відомо, що зарплатний фонд помічників з 88 тисяч гривень підняли до 130 тисяч гривень, тобто у півтора раза. Законопроєкт підтримали також кременчуцькі народні депутати — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. 

У законі України вказано, що народний депутат може мати до 31 помічника. 

Збільшення зарплат відбуватиметься шляхом економії на виплатах з нарахуваннями для нардепів та їх помічників-консультантів (неоплачувані відпустки), коштом відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень та завдяки зменшенню видатків на оплату праці з нарахуваннями для працівників Апарату Верховної Ради України. Тобто додаткового фінансування на підвищення зарплат з держбюджету не виділятимуть, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, держслужбовці та чиновники отримуватимуть виплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги. Відповідний законопроєкт за основу ухвалила Верховна Рада 5 червня. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: зарплата народний депутат Верховна Рада Парламент
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Коментарі: 1

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:35

А у пенсіонерів 50 відсодків не більше 100 долл зп! Зробили разом! Славімо його! Да зелупеньки?


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