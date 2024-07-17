Нардепи підняли зарплати своїм помічникам: рішення Ради

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 400 Коментарів: 1

16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11384, що стосується підвищення оплати праці помічників народних депутатів України. За це проголосували 264 депутати. Про це стало відомо з сайту ВР.

Відомо, що зарплатний фонд помічників з 88 тисяч гривень підняли до 130 тисяч гривень, тобто у півтора раза. Законопроєкт підтримали також кременчуцькі народні депутати — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан.

У законі України вказано, що народний депутат може мати до 31 помічника.

Збільшення зарплат відбуватиметься шляхом економії на виплатах з нарахуваннями для нардепів та їх помічників-консультантів (неоплачувані відпустки), коштом відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень та завдяки зменшенню видатків на оплату праці з нарахуваннями для працівників Апарату Верховної Ради України. Тобто додаткового фінансування на підвищення зарплат з держбюджету не виділятимуть, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, держслужбовці та чиновники отримуватимуть виплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги. Відповідний законопроєкт за основу ухвалила Верховна Рада 5 червня.