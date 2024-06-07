Чиновники отримуватимуть додаткові виплати з допомоги і грантів від іноземних держав — ВР

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Держслужбовці та чиновники отримуватимуть виплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги. Відповідний законопроєкт за основу ухвалила Верховна Рада 5 червня.

У проєкті вказали, що чиновнику за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмою допомоги або грантом Європейського Союзу, іноземних держав чи організацій, встановлюється виплата, яка передбачена бюджетом такої програми. Водночас це має бути не більше половини його середньої заробітної плати.

На думку народних депутатів, це сприятиме стимулюванню органів державної влади та місцевого самоврядування до участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Також новий закон має поліпшити співпрацю в контексті євроінтеграційного руху України, підвищити показники розвитку регіонів України, загалом рівня життя населення.