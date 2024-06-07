Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Чиновники отримуватимуть додаткові виплати з допомоги і грантів від іноземних держав — ВР

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 117

Новий закон має поліпшити співпрацю в контексті євроінтеграційного руху України, підвищити показники розвитку регіонів України, загалом рівня життя населення

Держслужбовці та чиновники отримуватимуть виплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги. Відповідний законопроєкт за основу ухвалила Верховна Рада 5 червня. 

У проєкті вказали, що чиновнику за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмою допомоги або грантом Європейського Союзу, іноземних держав чи організацій, встановлюється виплата, яка передбачена бюджетом такої програми. Водночас це має бути не більше половини його середньої заробітної плати. 

На думку народних депутатів, це сприятиме стимулюванню органів державної влади та місцевого самоврядування до участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Також новий закон має поліпшити співпрацю в контексті євроінтеграційного руху України, підвищити показники розвитку регіонів України, загалом рівня життя населення.

ПО ТЕМІ:

Посадовці Кременчуцької районної ради отримують одні з найнижчих зарплат в області — Полтавська ОВА

0
Автор: Телеграф Джерело фото: sud.ua
Теги: чиновники держслужбовці виплати гранти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх