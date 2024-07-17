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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася масштабна автотроща: один із водіїв загинув

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 662

 

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії

Учора, 16 липня, близько 23.20 на Полтавщині на дорозі Київ-Харків-Довжанський сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися чотири транспортні засоби: автомобіль Renault Master, кран МАЗ, автомобіль MAN та автомобіль Mercedes Benz.

В результаті зіткнення від отриманих травм водій автомобіля Renault Master загинув на місці.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

Усі причини та обставини автотрощі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Полтавщині харків'янин на «Ягуарі» збив на смерть пішохода.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП загиблий поліція
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