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Наші — вдома! Ще 95 військовослужбовців вдалося повернути із російського полону

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 384 Коментарів: 1

 

Серед звільнених — військові ЗСУ, нацгвардійці, моряки, тероборонівці, прикордонники

Сьогодні, 17 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими. В результаті цього до України із російського полону повернулися ще 95 оборонців. Про це повідомляють у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — 49 воїнів Збройних сил України (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту й один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Цього разу усі звільнені — чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

 

Як повідомляють у Координаційному штабі, 23 звільнених боронили Маріуполь. Тринадцятеро з них — оборонці «Азовсталі». Ще 41 військовий воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро — на луганському та запорізькому, по троє — на херсонському та харківському напрямках.

 

Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення перебував у Київській області та одразу став на захист свого селища від окупантів у складі Макарівської тероборони. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям громади чоловік потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

За даними Координаційного штабу, це вже 54-ий обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому додому вдалося повернути 3405 людей.

Нагадаємо, 26 червня із російського полону вдалося повернути ще 90 військовосужбовців, а за кілька днів, 29 червня, — ще 10 цивільних.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Джерело відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: полон обмін обмін полоненими військовополонені війна
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Коментарі: 1

19
OLDTROLL:
Сьогодні, 15:59

Дай Боже здоров'я нашим захисникам, і нехай горять у пеклі лайнорашисти і їх прибічники!


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