Наші — вдома! Ще 95 військовослужбовців вдалося повернути із російського полону

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 384 Коментарів: 1

Сьогодні, 17 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими. В результаті цього до України із російського полону повернулися ще 95 оборонців. Про це повідомляють у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — 49 воїнів Збройних сил України (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту й один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Цього разу усі звільнені — чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Як повідомляють у Координаційному штабі, 23 звільнених боронили Маріуполь. Тринадцятеро з них — оборонці «Азовсталі». Ще 41 військовий воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро — на луганському та запорізькому, по троє — на херсонському та харківському напрямках.

Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення перебував у Київській області та одразу став на захист свого селища від окупантів у складі Макарівської тероборони. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям громади чоловік потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.