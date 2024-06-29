Вчора Україна повернула з російського полону 10 цивільних

10 українських цивільних, яких вдалося вчора повернути з російського полону, зустріли вночі у київському аеропорту «Жуляни». Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у телеграмі.
Крім рідних, їх зустрічали Мустафа Джемілев та Рефат Чубаров, а також представники релігійних організацій. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що 53 обмін відбувся за сприяння ОАЕ та Ватикану.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути:
Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.
Нагадаємо, 25 червня Україна повернула з полону 90 військовослужбовців. Серед них був військовий із Кременчука Тарас Коваль.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав історію Олександра Гонускова, якого обміняли після 700 днів полону.
В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни. Один з них — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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