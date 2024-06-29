Вчора Україна повернула з російського полону 10 цивільних

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 0

10 українських цивільних, яких вдалося вчора повернути з російського полону, зустріли вночі у київському аеропорту «Жуляни». Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у телеграмі.

Крім рідних, їх зустрічали Мустафа Джемілев та Рефат Чубаров, а також представники релігійних організацій. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що 53 обмін відбувся за сприяння ОАЕ та Ватикану.

«Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. У кожного з нас своя історія про те, як ми опинилися і пройшли свій важкий шлях додому, але дуже радий вас бачити. Дуже радий бачити тих, хто поряд зі мною в цих чудових жовто-блакитних кольорах. Ми з хлопцями в тюрмі завжди любили ловити це сполучення кольорів по телебаченню, завжди згадували власну батьківщину. Сприймали це як якийсь знак, що Україна нас не полишає», — слова Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу після повернення.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.