Куля, астрономія і лабутени: що кременчужанам почитати на вихідних

Річард Осман «Куля, що не влучила»

Як у старі добрі часи, невгамовні пенсіонери з властивими їм оптимізмом, гумором і легкістю вриваються в нове розслідування.

Чи вдасться четвірці детективів-аматорів розкрити загадкове вбивство журналістки Бетані Вейтс, чия машина полетіла зі стрімчака в Ла-Манш, а проте тіла так і не знайшли? Не гаючи часу, Ібрагім навідується із запитанням до наркобаронеси, яку їхня четвірка допомогла ув’язнити раніше, а Рон звертається по пораду до бандита на пенсії. А от Елізабет потрапляє у свою перипетію, у якій доведеться зробити нелегкий вибір.