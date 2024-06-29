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Куля, астрономія і лабутени: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 139

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Джоджо Мойєс «Червоні лубутени»

Чи може взуття змінити життя? Звучить доволі абсурдно. Але так сталося з Сем, коли вона у спортзалі випадково прихопила чужу сумку. Відтак на важливу робочу зустріч їй довелося взути чужі туфлі. І саме в той день жінка отримала вигідну ділову пропозицію та відчула небувалу впевненість, Воно й не дивно, адже взута вона була в червоні лубутени.
А от для Ніші, власниці взуття, ця втрата стала лише початком неприємностей. Чоловік оголосив про розлучення, заблокував усі рахунки і доступ до будинку. Тож їй доведеться наново будувати своє життя.

Річард Осман «Куля, що не влучила»

Як у старі добрі часи, невгамовні пенсіонери з властивими їм оптимізмом, гумором і легкістю вриваються в нове розслідування.

Чи вдасться четвірці детективів-аматорів розкрити загадкове вбивство журналістки Бетані Вейтс, чия машина полетіла зі стрімчака в Ла-Манш, а проте тіла так і не знайшли? Не гаючи часу, Ібрагім навідується із запитанням до наркобаронеси, яку їхня четвірка допомогла ув’язнити раніше, а Рон звертається по пораду до бандита на пенсії. А от Елізабет потрапляє у свою перипетію, у якій доведеться зробити нелегкий вибір.

  

 

 

Ольга Шибка «Астрономія для допитливих малюків»

Коли настає вечір і небо темнішає, на ньому з’являються зірки. Скільки їх? А скільки летіти до Марсу? Чи можна побачити в телескоп сузір’я?

Астрономія завжди приваблювала спостережливих та допитливих, скільки б років їм не було. В цій книжці просто й дотепно розповідається про те, що можна побачити на небі неозброєним оком, й про те, що ховається від нас в далеких світах.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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