Куля, астрономія і лабутени: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Джоджо Мойєс «Червоні лубутени»
Чи може взуття змінити життя? Звучить доволі абсурдно. Але так сталося з Сем, коли вона у спортзалі випадково прихопила чужу сумку. Відтак на важливу робочу зустріч їй довелося взути чужі туфлі. І саме в той день жінка отримала вигідну ділову пропозицію та відчула небувалу впевненість, Воно й не дивно, адже взута вона була в червоні лубутени.
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Річард Осман «Куля, що не влучила»
Як у старі добрі часи, невгамовні пенсіонери з властивими їм оптимізмом, гумором і легкістю вриваються в нове розслідування.
Чи вдасться четвірці детективів-аматорів розкрити загадкове вбивство журналістки Бетані Вейтс, чия машина полетіла зі стрімчака в Ла-Манш, а проте тіла так і не знайшли? Не гаючи часу, Ібрагім навідується із запитанням до наркобаронеси, яку їхня четвірка допомогла ув’язнити раніше, а Рон звертається по пораду до бандита на пенсії. А от Елізабет потрапляє у свою перипетію, у якій доведеться зробити нелегкий вибір.
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Ольга Шибка «Астрономія для допитливих малюків»
Коли настає вечір і небо темнішає, на ньому з’являються зірки. Скільки їх? А скільки летіти до Марсу? Чи можна побачити в телескоп сузір’я?
Астрономія завжди приваблювала спостережливих та допитливих, скільки б років їм не було. В цій книжці просто й дотепно розповідається про те, що можна побачити на небі неозброєним оком, й про те, що ховається від нас в далеких світах.
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