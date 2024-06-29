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Вулицю Троїцьку у Кременчуці перекрили — фотофакт

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 345

Через це змінили маршрути частини громадського транспорту

У звʼязку з ремонтом теплотраси рух вулицею Троїцькій на перехресті з вулицею Шевченко перекрили.

Відсьогодні на перехресті встановили бетонні блоки, щоб почати роботи по підйому асфальту й проведення подальшого ремонту.
Як зазначив робітник, що працював на місці, перехрестя буде перекрито до осені — на той час заплановано закінчення робіт.

Нагадаємо, через обмеження руху, у Кременчуці з 28 червня до 7 липня змінили маршрут тролейбусів та маршрутних таксі.

Рух обмежили на ділянках від житлового будинку № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка до 21 липня.

«Полтаватеплоенерго» розповідало, що труби на цій ділянці дороги за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають». 

Заміною тепломагістралі займається товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі».

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Автор: Мирослава Українська
Теги: обмеження руху вулиця Шевченка ремонт тепломереж
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