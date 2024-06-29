За неоновлення даних ТЦК штрафуватиме лише у разі відсутності інформації в реєстрах — заступниця міністра оборони

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 061

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть притягнути людину до відповідальності за не оновлення військово-облікових даних лише у тому випадку, якщо він взагалі не оновлював свої дані у будь-якому з працюючих в Україні реєстрах. Перевірити це має працівник ТЦК. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю «Армія ТБ».

— Штраф накладається лише на тих осіб, що ухиляються від військового обліку, по якім немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині й отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи та не оновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав. У КУпАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників, тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами, — зазначила вона.

Катерина Черногоренко додала, що практично по всім військово-обліковим даним, включаючи освіту, місце роботи людини, Міноборони вже має інтеграцію реєстрів.

— Тобто, працівник ТЦК спочатку має «сходити» в реєстр, отримати ці дані в реєстрі, якщо їх там немає — лише тоді скласти постанову. Це дуже правильний запобіжник. Але, якщо необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-облікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з’явитися до ТЦК, і оновити ці дані. Тут питань немає, тут буде порушення, - підкреслила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що найближчим часом Міноборони планує вийти з роз’ясненням по кожному типу даних — де є реєстр, а де немає.

— Отже, коли працівник ТЦК «посмикав» всі реєстри, викликав людину, лише після цього він може скласти постанову про адміністративну відповідальність, — пояснила Катерина Черногоренко.

Вона також зазначила, що мета роботи полягає у тому, щоб «Резерв+» став «онлайн-ТЦК» та додала, що в Міноборони зараз працюють над тим, щоб завантажити в «Оберіг» всі дані про бронювання.

Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. У Кременчуцькому РТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.