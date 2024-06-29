За неоновлення даних ТЦК штрафуватиме лише у разі відсутності інформації в реєстрах — заступниця міністра оборони

Катерина Черногоренко розповіла про процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за не актуалізацію військово-облікових даних
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть притягнути людину до відповідальності за не оновлення військово-облікових даних лише у тому випадку, якщо він взагалі не оновлював свої дані у будь-якому з працюючих в Україні реєстрах. Перевірити це має працівник ТЦК. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю «Армія ТБ».
Катерина Черногоренко додала, що практично по всім військово-обліковим даним, включаючи освіту, місце роботи людини, Міноборони вже має інтеграцію реєстрів.
Вона додала, що найближчим часом Міноборони планує вийти з роз’ясненням по кожному типу даних — де є реєстр, а де немає.
Вона також зазначила, що мета роботи полягає у тому, щоб «Резерв+» став «онлайн-ТЦК» та додала, що в Міноборони зараз працюють над тим, щоб завантажити в «Оберіг» всі дані про бронювання.
Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»
Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. У Кременчуцькому РТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.
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