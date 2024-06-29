29 червня НЕК «Укренерго» скориговано графік погодинних відключень. Тобто з 12.00 до 15.00 буде застосовуватися 1 черга, замість 2, як планувалось раніше. Про це о 12.28 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Тож до 15.00 застосовуватиметься графік:
З 15.00 і до 24.00 застосовуватиметься інший графік:
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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