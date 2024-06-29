Укренерго скориговано графік погодинних відключень (уточнено)

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29 червня НЕК «Укренерго» скориговано графік погодинних відключень. Тобто з 12.00 до 15.00 буде застосовуватися 1 черга, замість 2, як планувалось раніше. Про це о 12.28 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Тож до 15.00 застосовуватиметься графік:

З 15.00 і до 24.00 застосовуватиметься інший графік: