Завтра на Полтавщині усю добу діятиме графік погодинного відключення світла

У суботу, 29 червня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятиме графік погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Вимикатимуть світло громадянам за графіком:
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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