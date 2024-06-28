На базі відпочинку поблизу Полтави дерево впало на вагітну жінку

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 807

Потерпіла стверджує, що на базі відпочинку більшість дерев аварійні, а медичну допомогу їй ніхто не надав

Днями на базі відпочинку «Мис доброї надії» на вагітну жінку впало дерево. Про подію потерпіла розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Анастасія Шепітько пише, що внаслідок падіння дерева вона отримала відкриту рану голови, посічене тіло, забої обох рук та ніг.

Проте, за словами Анастасії, персонал бази відпочинку не покликав лікаря та не запропонував потерпілій аптечку, аби обробити рани.

— З персоналу до мене та моїх дівчат, які також постраждали, сам ніхто не підійшов. Першу необхідну допомогу надавали відпочиваючі такі ж як ми, за що дуже вдячна цим людям, — пише Анастасія на своїй сторінці.

Після цього адміністрація відвела дівчину до її номеру та сказала чекати на швидку.

— Швидка не приїхала, але приїхав якийсь чувак без форми, як він сказав «з суток», без аптечки, взагалі з пустими руками, просто сказав «зараз треба не нервувати», дав декілька порад чим замазати відкриту рану і пішов. Я так і не зрозуміла, чи взагалі викликали швидку, чи це був хтось місцевий? Адміністрація просто розводила руками, — продовжує потерпіла.

Також Анастасія додає, що після події ніхто із бази відпочинку особисто з нею не зв’язувався, не поцікавилися її станом та не запропонували компенсацію на лікування.

— Тому враховуючи всі обставини, ми з моїм адвокатом зробимо все для того, щоб адміністрація «мису падаючих дерев» понесла повну відповідальність за свою бездіяльність та пофігізм, — стверджує потерпіла.

Видання «Полтавська хвиля» пише, що вони зв'язалися з адміністрацією бази відпочинку. Журналістам прокоментували, що наразі юридичний відділ компанії проводить розслідування та готує лист до постраждалої.

Також у закладі зазначили, що на території бази відпочинку немає аварійних дерев, а допомогу потерпілій надали. Окрім цього, керівництво готелю збирає документи, аби підтвердити, що під час інциденту був буревій, який і пошкодив чимало дерев та електроліній.

Нагадаємо, кілька років тому на території дитсадка № 19 у Кременчуці на двох дітей впало дерево. Наступного дня від отриманих травм у лікарні померла дівчинка.