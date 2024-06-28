На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 46-річного Віктора Коротю. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавські області.
За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили у понеділок, 24 червня — він пішов із дому і не повернувся.
Прикмети зниклого: середній зріст, худорлява статура, темні очі, має на тілі багато різних татуювань.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити правоохоронцям за телефонами: 095-510-23-48; 095-931-46-34; 099-339-45-71; 102.
Нагадаємо, у Кременчуці продовжують пошуки зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.
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