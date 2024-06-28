Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планов ремонтні роботи

У суботу, 29 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Медовий, 2А;

вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 46-100А;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Пілотів, 1-20;

вул. Херсонська, 1-22;

29 вересня, 18, 21;

вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34;

вул. Небесної Сотні 41/66;

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;

вул. Троїцька, 39/32-64.

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