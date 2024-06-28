Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 16:31
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Енергетики проводитимуть планов ремонтні роботи
У суботу, 29 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Медовий, 2А;
- вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна,1-29;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 46-100А;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Херсонська, 1-22;
- 29 вересня, 18, 21;
- вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34;
- вул. Небесної Сотні 41/66;
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;
- вул. Троїцька, 39/32-64.
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