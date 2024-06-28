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Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 110

 

Енергетики проводитимуть планов ремонтні роботи

У суботу, 29 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Медовий, 2А;
  • вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна,1-29;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 46-100А;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Херсонська, 1-22;
  • 29 вересня, 18, 21;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34;
  • вул. Небесної Сотні 41/66;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;
  • вул. Троїцька, 39/32-64.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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