Поліція Полтавщини продовжує розшукувати безвісно зниклого Сергія Шамрая, який зник на початку червня. Повідомлення про зникнення її 38-річного сина надійшло поліціянтам від мешканки Кременчука.
Прикмети зниклого:
Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся.
Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали про містичне зникнення кременчужанина Сергія Шамрая — він вийшов з лікарні й зник. Також писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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