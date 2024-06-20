Містичне зникнення кременчужанина Сергія Шамрая: вийшов з лікарні й зник

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 698

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 38-річного кременчужанина Сергія Шамрая. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло поліціянтам від його матері 9 червня. Вчора, 19 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» вчергове звернувся брат зниклого чоловіка й розповів, що й досі немає жодної інформації про місце знаходження Сергія Шамрая.

Журналісти поспілкувалися зі співробітницею зниклого чоловіка Оленою Долотецькою, яка розповіла деякі подробиці події:

— Ще 4 червня, повертаючись з роботи, Сергій поскаржився на погане самопочуття, йому стало зле. Я почекала його, щоб допомогти. Ми поміряли йому тиск, він виявився високим. Я дала пігулку від тиску та щось сердечне. Але в Сергія почалися судоми, тому ми викликали «швидку». Разом з ним я поїхала до лікарні. Там його обстежили, поставили крапельниці, дали необхідні ліки та поклали в стаціонар під нагляд лікарів. В середу й четвер, 5 та 6 червня, Сергій весь час був на зв’язку. Ми кілька разів розмовляли телефоном. А коли я зателефонувала йому у п’ятницю, телефон виявися відключеним.

Жінка розповідає, що після кількох невдалих спроб додзвонитися до співробітника, вона зателефонувала у лікарню. Там повідомили, що чоловіка в палаті немає. На питання, де він, чи його виписали, відповіді не було.

О 16.00 до лікарні звернувся ще один співробітник Сергія. Йому вдалося з'ясувати, що ввечері четверга Сергій лягав спати в палаті, але у п’ятницю о 5.00 його там вже не було.

— Про це повідомив чоловік, який теж лежав в тій самій палаті. Він каже, що не бачив й не чув, коли Сергій пішов.

Олена Долотецька розповідає, що сама приходила до лікарні, розмовляла з сусідом по палаті, з медперсоналом, але ніякої нової інформації не отримала.

— У палаті на підвіконні лежали всі його особисті речі. Він, завзятий курець, навіть цигарки не взяв. Зник сам, також я не побачила його телефон й зарядне до нього. З того часу ніякої інформації про його місце знаходження ні в нас, ні в його родичів немає. Телефон все ще вимкнений. Але ми продовжуємо шукати Сергія, розпитуємо людей, показуємо його фото — на жаль, поки безрезультатно. Ми дізналися, що в нього дівчина є, але хто вона — не знаємо. Сергій скритний — про особисте ніколи нічого не розповідав.

Медперсонал також не знає, де знаходиться Сергій Шамрай. З власних джерел «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що чоловік надійшов до лікарні у вівторок, 4 червня, на «швидкій» з підозрою на інсульт. Йому провели обстеження, зробили комп'ютерну томографію — діагноз не підтвердився, але його все одно залишили в лікарні для подальшого нагляду. В четвер, 6 червня, ввечері чоловік був в палаті, його повідомили, що у п’ятницю випишуть, але на ранок 7 червня він зник.

Ми також запили в поліції, що відомо про зниклого та які дії вже зроблені для пошуку Сергія Шамрая.

— На цей час перевіреної інформації дуже багато. Вся вона знаходиться в оперативників, які займаються пошуками. По всіх відділах розіслані фото з інформацією. Є звернення до громадськості, щодо розшуку чоловіка. Вже встановлено його оточення. Виявлено телефон. У поліцію надходила інформація, що Сергія бачили на кварталі Молодіжному якісь знайомі. Цю інформацію також перевірили оперативним шляхом, в тому числі з застосування камер спостереження. Ми не можемо розголошувати всіх оперативних дій, але оперативний відділ продовжує займатися встановленням місця знаходження даного чоловіка. Нині відомо, що людина зникла без телефону, який він залишив, і де може перебувати поки що невідомо. Тож пошуки тривають, — повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

До речі, Сергія Шамрая його колеги по роботі характеризують, як відповідальну людину, яка завжди приходить на допомогу й відгукується на прохання. Також співробітники зазначають, що містичне зникнення чоловіка ніяк не пов’язують з ТЦК, тому продовжують шукати й звертаються до всіх, у кого є хоч якась інформація, повідомити її.

Контактні номери телефонів: 102,

80971899114, Viber: +380965427297.

Прикмети зниклого:

Вік на вигляд: 40 років

Зріст: 170-175 см

Статура: середня

Очі: карі

Волосся: коротке русяве з сивиною.

Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці.