Гранати та набої вилучили поліцейські у чоловіка на Полтавщині

У понеділок, 17 червня, правоохоронці вилучили у мешканця Хоролу на Полтавщині гранати та набої. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами начальника відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Антона Супруненка, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці встановили причетність 36-річного мешканця Хоролу до незаконного поводження зі зброєю.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
У разі визнання чоловіка винним йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який торгував зброєю в інтернеті.
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