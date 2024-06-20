Гранати та набої вилучили поліцейські у чоловіка на Полтавщині

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 106

У понеділок, 17 червня, правоохоронці вилучили у мешканця Хоролу на Полтавщині гранати та набої. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами начальника відділення № 2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції Антона Супруненка, під час проведення оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці встановили причетність 36-річного мешканця Хоролу до незаконного поводження зі зброєю.

Під час санкціонованих обшуків слідчі та спеціалісти-криміналісти вилучили в фігуранта гранати та набої, які скеровані на експертне дослідження. Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — додає поліцейський.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

У разі визнання чоловіка винним йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який торгував зброєю в інтернеті.