На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 24-річного Науріса Мурнікова

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Востаннє чоловіка бачили у березні цього року

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 24-річного Науріса Мурнікова. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік — мешканець села Коноплянка Миргородського району. Відомо, що він у березні цього року пішов з дому і до цього часу немає інформації про його місце перебування.

Прикмети зниклого: на вигляд 20 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке. На момент зникнення був одягнений у синю зимову куртку, чорні штани, коричневу шапку. Взутий у чорні кросівки. Має вади мови.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити за телефонами: 0504942002, 0668821752 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують пошуки зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая. Востаннє чоловіка бачили 6 червня.