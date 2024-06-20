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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині надзвичайники врятували лелеченя, яке лишилося саме у гнізді

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 166

 

Пташеня було три доби у гнізді без батьків, які з невідомих причин його покинули

Учора у Кобеляках на Полтавщині надзвичайники врятували лелеченя, яке лишилося у гнізді без батьків. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, до них звернулася місцева мешканка й повідомила, що біля її будинку на стовпі у гнізді знаходиться лелеченя. Жінка розповіла, що з невідомих причин дорослі птахи залишили гніздо три доби тому. А пташеня може загинути без їжі та догляду.

На місце події прибули рятувальники з 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою драбини вони дісталися до гнізда, зняли пташеня та передали його жінці.

 

Наразі вона пташеням і опікується.

Нагадаємо, цього місяця кременчуцькі надзвичайники врятували кота, який заліз на високе дерево та не міг самостійно спуститися.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ДСНС Полтавщини
Теги: рятувальники ДСНС допомога порятунок лелека
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