На Полтавщині надзвичайники врятували лелеченя, яке лишилося саме у гнізді

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 166

Пташеня було три доби у гнізді без батьків, які з невідомих причин його покинули

Учора у Кобеляках на Полтавщині надзвичайники врятували лелеченя, яке лишилося у гнізді без батьків. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, до них звернулася місцева мешканка й повідомила, що біля її будинку на стовпі у гнізді знаходиться лелеченя. Жінка розповіла, що з невідомих причин дорослі птахи залишили гніздо три доби тому. А пташеня може загинути без їжі та догляду.

На місце події прибули рятувальники з 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою драбини вони дісталися до гнізда, зняли пташеня та передали його жінці.

Наразі вона пташеням і опікується.

Нагадаємо, цього місяця кременчуцькі надзвичайники врятували кота, який заліз на високе дерево та не міг самостійно спуститися.