Дорога через Піщане. Депутати Кременчука звертатимуться до Держагентства та Служби відновлення

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 195 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради звертатимуться до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь. Про це стало відомо зі звернення депутатів та проєкті рішення, який оприлюднили на сайті міськради 20 червня.

У пояснювальній записці вказали, що покриття дороги та її узбіччя, знаходиться у вкрай незадовільному стані — «особливо це стосується ділянок доріг, які проходять через села Піщане, Садки та Кам’яні Потоки».

Зазначено, що мешканці сіл Піщане, Садки та Кам’яні Потоки неодноразово звертались з обурливими скаргами до міської ради на незадовільний стан доріг, які проходять територією їхніх громад. Водночас у документі пояснили, що з бюджету Кременчуцької громади не можуть виділяти гроші на ремонт доріг, адже вони знаходяться поза межами громади.

Нагадаємо, раніше ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».