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Кременчуцькі надзвичайники врятували кота

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 121

 

Тварина залізла високо на дерево і не могла самостійно спуститися

Учора, 6 червня, близько 12.25 на проспекті Лесі Українки кременчуцькі надзвичайники врятували кота на дереві. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про те, що тварина залізла високо на дерево і не може самостійно спуститися, до Служби порятунку повідомили місцеві мешканці. 

На місці прибули рятувальники із 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

 

За допомогою автодрабини ДСНСники зняли кота з дерева та передали його власниці.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі рятувальники визволили пса із металевої пастки — той застряг у решітці під воротами.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: кіт дерево порятунок ДСНС рятувальники
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