Три в одному: у Кременчуці відбулися урочистості для журналістів

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У четвер, 6 червня, у читальній залі кременчуцької бібліотеки філія № 2 на Соборній відбулося свято з нагоди Дня журналіста, 65-річчя заснування Національної спілки журналістів України й 64-ї річниці Творчої спілки журналістів Кременчуччини

В теплій дружній атмосфері діючі журналісти й ветерани творчої професії приймали привітання, а також отримували грамоти й медалі.

Під час заходу багато говорили про важливість професії, особливо в теперішні часи, про те, що журналісти не тільки відображають події, а ще й залишають їх історію для нащадків у вигляді журналів, газет, електронних видань або книг.

Очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко, який цього року відсвяткував 40-річчя професійної журналістської діяльності, також привітав колег й зазначив внесок кожного, хто має відношення до професії. Він також підкреслив, що з роками журналістика змінювалась, ставала більш сучасною, «технічною», але головні принципи: об’єктивність, прозорість, оперативність, неупередженість, повага до приватного життя, завжди були й є обов’язковими для кожного представника професії.

Очільник Творчої спілки передав привітання від голови НСЖУ Сергія Томіленко, а також виконав почесну місію нагородження.

До 30-річчя журналістської діяльності на телерадіокомпанії «Візит» Національна спілка журналістів України нагородила журналістку Анну Плаксій медаллю «За гідність і патріотизм». Також таку медаль отримав сам Володимир Шевченко.

Крім того, Почесною грамотою Полтавської обласної ради з відзнакою нагороджений Григорій Бабенко, Грамотою Полтавської обласної ради — Тетяна Булат, Подякою Полтавської обласної ради — Оксана Гриниченко й Тетяна Широка.

Не лишилася осторонь й Обласна спілка журналістів. Вона долучилася до вітань й відзначила творчих спілчан.

Грамоти Полтавської обласної організації Національної спілки журналістів України отримали Людмила Обревко, Дмитро Бабець, Любов Карпова, Ольга Коннік, Валерій Головенко, Борис Кулик, Наталія Маєвська та інші.

Доєдналася до привітань і кременчуцька влада. Почесною грамотою Кременчуцької міської ради нагороджені Галина Гарбуз, Ніна Бурова, Андрій Мельник, Валерій Голуб, Володимир Шестаков та інші.

Грамоти міськради також отримали Людмила Оловятенко, Марина Юрченко та інші журналісти.

Творча спілка журналістів Кременчуччини також нагородила народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, який не тільки підкорює серця своєю творчістю, але й розвиває журналістику серед молоді.

Грамоти отримали Марія Юрченко, Дмитро Ходін, Володимир Кравченко, Маргарита Капцевич.

Також Грамотою Творчої спілки журналістів Кременчуччини нагороджена Олена Родіна.

— Попри все: важкий період визвольної боротьби за Україну, відсутність світла, сирени, біль і жах, що несе війна, журналісти продовжують інформувати й якісно робити свою справу. Ми щиро вітаємо всіх причетних до професії й дякуємо кожному, хто зветься журналістом, — завершила захід ведуча.