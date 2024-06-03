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Кременчуцький тележурналіст Володимир Шевченко святкує одразу кілька ювілеїв

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 196

 

Цього року Володимир Шевченко, професійний тележурналіст, очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ святкує кілька ювілейних дат

Як розповіли у Творчій спілці журналістів Кременчуччини, рівно 40 років тому у дні святкування 1500-ліття Києва він отримав диплом журналіста, закінчивши кафедру телебачення і радіомовлення Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

40 років тому вийшла в телеефір перша передача «Співають «Скарби» про вокально-інструментальний ансамбль «Скарби», керівник Микола Школа, Палац культури ВО «Шляхмашина» (Кременчук) для трансляції на УТ-1.

40 років тому вийшло в телеефір перше годинне телевізійне шоу «Зірки «Сузір’я», в якому були задіяні три вікові групи ансамблю бального танцю «Сузір’я» (керівники Василь і Світлана Зіненки), Палац культури ВО «Шляхмашина» (Кременчук) для трансляції на УТ-1.

35 років тому вийшла друком перша книга «Казки моєї бабуні» зі вступним словом патріарха історичної літератури Павла Архиповича Загребельного.

Сьогодні у літературній скарбниці письменника 168 власних видань, 46 редакторських! 15 наукових!

35 років тому 6 червня 1989 року він отримав посвідчення члена Спілки журналістів Радянського Союзу

30 років тому почав працювати заступником директора Телекомпанії «Візит» з питань телебачення і радіомовлення.

30 років тому почав викладати дисципліни журналістики на факультеті довузівської підготовки ІЕНТу — декан Власова Ангеліна Володимирівна.

За цей вагомий внесок, а також до 40-річчя професійної журналістської діяльності Національна спілка журналістів України нагороджує Володимира Шевченка медаллю «За гідність і патріотизм» № 18634 (медаль засновано у 2023 році).

Також до 30-річчя журналістської діяльності на телерадіокомпанії «Візит» Національна спілка журналістів України нагороджує журналістку Анну Плаксій медаллю «За гідність і патріотизм» № 18633.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: НСЖУ нагороди Творча спілка Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ Володимир Шевченко
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