П'яний водій на Полтавщині спричинив ДТП — поліція

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Учора, 2 червня, близько 11.40 в одному з сіл Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, 61-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет та врізався в дерево. Водія та ще двох пасажирок із травмами ушпиталили. Експертиза встановила, що чоловік за кермом був п’яний.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Карлівщині п'яний водій не впорався з керуванням та врізався в дерево.