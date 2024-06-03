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На Полтавщині вшанували пам'ять 18 загиблих захисників з громади

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 240

 

В Мачухах відкрили Алею слави Героїв

В неділю, 2 червня, в селі Мачухи відкрили Алею слави Героїв — пʼять стендів, присвячених пам’яті 18 загиблих у російсько-українській війні захисників громади, та кам’яний хрест — меморіальний знак Захисникам України. Про це повідомили в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко взяв участь у заході. Поминальний молебень відслужив митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

Рідним полеглих воїнів вручили нагороди ПЦУ — медалі «За жертовність і любов до України» та ордени Святої великомучениці Варвари.

Вшанувати пам’ять Героїв зібралися також і мешканці громади.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Полтавський районний ТЦК та СП та Суспільне Полтава
Теги: загиблі вшанування
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